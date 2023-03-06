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Вице-президент Equinor заявил о проблемах в цепочках поставок из-за конфликта на Украине

Вице-президент Equinor заявил о проблемах в цепочках поставок из-за конфликта на Украине

Вице-президент норвежской нефтяной компании Equinor Айрик Варнесс заявил о проблемах в цепочках поставок в продовольственной сфере из-за конфликта на Украине.

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