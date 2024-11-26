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Военное обозрение

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Слухи и реальность: зарубежные сообщения о военном сотрудничестве России и КНДР

Слухи и реальность: зарубежные сообщения о военном сотрудничестве России и КНДР

С 2022 г. за рубежом циркулируют слухи об активизации военного сотрудничества России и КНДР. Корейская сторона якобы тогда начала поставки боеприпасов и вооружений, а теперь сообщается и о переброске личного состава для участия в Спецоперации.

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