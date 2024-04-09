Глава Центральной руководящей группы по инспекционной работе подчеркнул необходимость поддержки высококачественного развития с помощью энергичных политических инспекций

Пекин, 8 апреля /Синьхуа/ -- Глава Центральной руководящей группы по инспекционной работе Ли Си в понедельник призвал тщательно изучать и воплощать в жизнь Положения КПК об инспекционной работе и поддерживать высококачественное развитие с помощью энергичных политических инспекций.
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