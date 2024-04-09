Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Глава Центральной руководящей группы по инспекционной работе подчеркнул необходимость поддержки высококачественного развития с помощью энергичных политических инспекций

Пекин, 8 апреля /Синьхуа/ -- Глава Центральной руководящей группы по инспекционной работе Ли Си в понедельник призвал тщательно изучать и воплощать в жизнь Положения КПК об инспекционной работе и поддерживать высококачественное развитие с помощью энергичных политических инспекций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх