Глава Центральной руководящей группы по инспекционной работе подчеркнул необходимость поддержки высококачественного развития с помощью энергичных политических инспекций

Пекин, 8 апреля /Синьхуа/ -- Глава Центральной руководящей группы по инспекционной работе Ли Си в понедельник призвал тщательно изучать и воплощать в жизнь Положения КПК об инспекционной работе и поддерживать высококачественное развитие с помощью энергичных политических инспекций.