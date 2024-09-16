The Sun: в Британии в возрасте 33 лет умерла самая старая кошка в мире

В Великобритании скончалась самая старая кошка в мире — Рози. Ей было 33 года, пишет The Sun.Хозяйка Рози, 73-летняя Лайла Бриссетт, рассказала, что животное было слабым и испытывало недомогание перед смертью.
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