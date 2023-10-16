Производство инсулина из субстанции “Герофарма” в Венесуэле начнется в 2025 году

Фармацевтическая компания "Герофарм" планирует провести модернизацию предприятия Espromed Bio (Венесуэла), где в 2025 году будет введено в эксплуатацию локальное производство инсулина из субстанции "Герофарма".
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