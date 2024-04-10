Анатолий Аксаков: «Принять закон о криптовалютах мешает одно единственное ведомство»

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по финансовому рынку, Анатолий Аксаков, рассказал, что законопроект о криптовалютах, готовый еще в 2022 году, до сих пор остается не принятым из-за противодействия одного-единственного ведомства.
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