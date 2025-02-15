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Игрок ЦСКА Лукин: «Уверен, что наш клуб сможет повторно выиграть Лигу Европы»

Игрок ЦСКА Лукин: «Уверен, что наш клуб сможет повторно выиграть Лигу Европы»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин ответил на вопрос о том, смогут ли армейцы снова стать победителями Лиги Европы в будущем, а также высказался о текущем положении клуба в РПЛ.

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