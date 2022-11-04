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Шакил О’Нил – о статистике Донована Митчелла: «Это регулярный чемпионат»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт Шакил О’Нил скептически отнесся к выступлению защитника «Кливленда» Донована Митчелла на старте нынешнего сезона.

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