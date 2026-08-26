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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джош Харт: «Хочу остаться в «Нью-Йорке» и завершить здесь карьеру»

Защитник «Никс» Джош Харт рассчитывает играть за нынешнюю команду до завершения карьеры. Харту стало доступно продление контракта с клубом на 4 года и 132 млн долларов.

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