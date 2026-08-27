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Царьград

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Диетолог Солнцева назвала безопасные порции орехов для дня

Диетолог Солнцева назвала безопасные порции орехов для дня

Диетолог Татьяна Солнцева рассказала о безопасных дозах орехов из-за их высокой калорийности. Она назвала порции для разных видов орехов и указала, что людям пожилого возраста и следящим за весом стоит сократить нормы примерно на треть.

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