Диетолог Солнцева назвала безопасные порции орехов для дня

Диетолог Татьяна Солнцева рассказала о безопасных дозах орехов из-за их высокой калорийности. Она назвала порции для разных видов орехов и указала, что людям пожилого возраста и следящим за весом стоит сократить нормы примерно на треть.
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