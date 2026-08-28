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stroimdom21

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Как грамотно завершить дачный сезон: от томатов до перекопки почвы

Как грамотно завершить дачный сезон: от томатов до перекопки почвы

Август подходит к концу, и вместе с ним уходит ощущение бесконечного дачного лета. Кажется, только вчера мы высаживали рассаду и переживали из-за возвратных заморозков, а сегодня уже пора задумываться о подготовке участка к холодам.

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