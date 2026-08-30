Перу: четыре человека были убиты, а горнодобывающий бизнесмен похищен неизвестными на авеню Хусарес де Хунин в Трухильо, департамент Ла-Либертад, рано утром.
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