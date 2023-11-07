Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Россия использует ООН для демонстрации одиночества Запада

Россия использует ООН для демонстрации одиночества Запада

Ещё совсем недавно казалось, что западный блок полностью подчинил себе Организацию Объединённых Наций, все решения Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи носили если не антироссийских, то по меньшей мере неблагоприятный для нас характер.

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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Сборище бичей. Европейского пошиба.
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2 д.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Как США всех из &quot;опустило&quot;? В прямом смысле слова, партнёры сексуальные.
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2 д.

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