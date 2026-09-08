БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Почему Болгария остаётся на стороне украинского нацизма?

Почему Болгария остаётся на стороне украинского нацизма?

Валентин ЛЕСНИК   На неформальной встрече министров обороны стран ЕС в Ирландии представитель Болгарии Любомир Монов заявил, что София оказывает Украине «последовательную поддержку во всех отраслях».

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