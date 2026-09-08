Почему Болгария остаётся на стороне украинского нацизма?

Валентин ЛЕСНИК На неформальной встрече министров обороны стран ЕС в Ирландии представитель Болгарии Любомир Монов заявил, что София оказывает Украине «последовательную поддержку во всех отраслях».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Я никого не бил,...
- Операция «Вивальд...
- ПК Последний путь: к...
Трактирщик: "Правда, а ты что молчишь?" "А я с Кривдой пила и ела!"