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Украинский День соборности: Злука, которой не было

Украинский День соборности: Злука, которой не было

22 января на Украине очередной праздник – День соборности. Учреждён он в честь торжественного провозглашения  в 1919 году так называемого «Акта злуки» (соединения) Украинской Народной Республики (УНР) и Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР).

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