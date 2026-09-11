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5G запустили в России: 10 млн человек в 16 городах получили доступ к связи нового поколения

5G запустили в России: 10 млн человек в 16 городах получили доступ к связи нового поколения

До конца 2026 года новая технология может появиться еще в 50 городах.В России впервые запустили коммерческие сети мобильной связи пятого поколения.

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