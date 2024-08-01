Открылся неизвестный факт о Кейт Миддлтон: она больна с детства

Весной этого года народ был поражен известием о страшном диагнозе принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Тогда супруга британского наследника стала все реже появляться на публике, и чтобы не провоцировать ненужные сплетни о королевской семье, записала видеообращение к своим многочисленным поклонникам.
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