Давно пора нашей стране глистогонное принимать...

Анатолий Борисович Чубайс, гуру и демиург нашей современности, сделавший для того, чтобы искоренить в нашей стране и её ближайших окрестностях всё то, на чём она возникла, окрепла и превратилась в сверхдержаву, столп и опора отечественного либерализма, бессмысленного и беспощадного, крутейший из крутых, смотрящий за Россией от лица мирового сообщества, дабы она чего не выкинула и случайно чем ему, сообществу этому, не надо и ей не положено, не стала, и прочая, и прочая, и прочая, сим выступить насчёт глобального энергоперехода и мирового энергокризиса изволили.