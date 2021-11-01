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Давно пора нашей стране глистогонное принимать...

Давно пора нашей стране глистогонное принимать...

Анатолий Борисович Чубайс, гуру и демиург нашей современности, сделавший для того, чтобы искоренить в нашей стране и её ближайших окрестностях всё то, на чём она возникла, окрепла и превратилась в сверхдержаву, столп и опора отечественного либерализма, бессмысленного и беспощадного, крутейший из крутых, смотрящий за Россией от лица мирового сообщества, дабы она чего не выкинула и случайно чем ему, сообществу этому, не надо и ей не положено, не стала, и прочая, и прочая, и прочая, сим выступить насчёт глобального энергоперехода и мирового энергокризиса изволили.

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Инна Онегина
Зря у Квачкова не получилось рыжего глиста ликвидировать! Вся Россия сожалеет.
Ночной кошмар
В России и кроме Чубайса глистов хватает. Тут без глистогонного не обойтись.
Инна Онегина
согласна. Но это матёрый глист.
Александр Павлов
Когда же крыса издохнет?!!!
Алексей
Биороботы на службе М.П. живут долго, во всяком случае за 90, так что терпите.
Александр Павлов
Что то Гайдарушка и до 60-ти не дотянул...
Алексей
Бывают и исключения из правил, зато Горбатый до сотни дотянет легко.
Горыныч
Рыжего даже на удобрения пускать нельзя - отрава голимая. Только в царской водке искупать.
Елена Ермакова
браво! Умница! Рыжего на мыло!

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