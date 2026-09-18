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Царьград

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В ДТП с грузовиком под Вязниками погибли трое, включая подростка

В ДТП с грузовиком под Вязниками погибли трое, включая подростка

Утром 17 сентября на 295-м километре автодороги М-7 Москва — Нижний Новгород в городе Вязники столкнулись грузовой автомобиль JAC и легковая «Нива».

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