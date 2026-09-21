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АЛУФЬЕВО

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Сдача школы на Алтуфьевском шоссе, 53 запланирована на середину октября

Глава управы Леонид Лексиков проверил ход строительства школы на Алтуфьевском шоссе, 53. Четырехэтажное здание общей площадью более 17 000 кв.

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