Сдача школы на Алтуфьевском шоссе, 53 запланирована на середину октября

Глава управы Леонид Лексиков проверил ход строительства школы на Алтуфьевском шоссе, 53. Четырехэтажное здание общей площадью более 17 000 кв.
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