Милашка Боррель назвал бессмысленной гуманитарную помощь людям, которых могут вскоре убить

"Мы должны облегчить страдания мирного населения. А для этого необходимо увеличить объём гуманитарной помощи… Но бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют", — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья в Барселоне.