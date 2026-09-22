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Президент Финляндии Стубб назвал чрезмерным страх разведки перед Россией

Президент Финляндии Стубб назвал чрезмерным страх разведки перед Россией

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что некоторые разведывательные службы слишком резко оценивают возможные риски для Европы со стороны России.

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