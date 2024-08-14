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Крымское информационное агентство

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Житель Партенита извинился за оскорбления российской армии

Житель Партенита извинился за оскорбления российской армии

Петр Мохонько из Партенита был задержан за дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Как сообщает «Крымский СМЕРШ», 46-летний мужчина публиковал в социальной сети «ВКонтакте» записи оскорбляющие армию России.

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Комментарии
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Сергей Долгополов
Наказывать за такие вещи надо очень строго,а то разве что по головке не погладили,еще бы сопельки гаденышу утерли
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16 час.

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