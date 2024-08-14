Житель Партенита извинился за оскорбления российской армии

Петр Мохонько из Партенита был задержан за дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Как сообщает «Крымский СМЕРШ», 46-летний мужчина публиковал в социальной сети «ВКонтакте» записи оскорбляющие армию России.
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