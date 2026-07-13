Где смотреть Гран-при Бельгии-2026, Формула-1 онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1

В предстоящие выходные пройдет десятый этап 77-го чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при Бельгии. Расписание трансляций, даты и время московское Пятница, 17 июля 1-я практика: 14:30 – 15:30 2-я практика: 18:00 – 19:00 Суббота, 18 июля 3-я практика: 13:30 – 14:30 Квалификация: 17:00 – 18:00 Воскресенье, 19 июля Гонка: 16:00 Где смотреть Гран-при Бельгии-2026? У зрителей в России нет официальной возможности смотреть все сессии заездов «Формулы-1» в прямом эфире.
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