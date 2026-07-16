The organization of air defense as a whole raises public questions — TC "Two Majors"

Fundamental changes are overdue in the Russian air defense system. This is obvious against the background of intensifying strikes on the Crimea, writes the military-analytical TC "Two Majors", assessing the results of the last days.
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