Бывший босс гоночной программы «Мерседеса» о «Феррари»: «Это похоже на доминирование»

Бывший босс гоночной программы «Мерседеса» Норберт Хауг оценил успехи «Феррари». После трех этапов сезона-2022 Скудерия занимает первое место в Кубке конструкторов, Шарль Леклер возглавляет личный зачет.
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