На Западе раскрыли стратегический замысел ВСУ в Курской области

Стратегический замысел Вооруженных сил Украины в Курской области заключается в том, что украинская армия пытается расширить масштаб собственного вторжения, а не углубить фронт внутрь российской территории.
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