В Молдавии второй тур президентских выборов признан состоявшимся. Молдавские граждане в воскресенье, 3 ноября, выбирают президента - Майя Санду или бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии