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В Молдавии второй тур президентских выборов признан состоявшимся

В Молдавии второй тур президентских выборов признан состоявшимся

В Молдавии второй тур президентских выборов признан состоявшимся. Молдавские граждане в воскресенье, 3 ноября, выбирают президента - Майя Санду или бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло.

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