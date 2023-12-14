Названы глубинные причины успеха сериала «Слово пацана»

Недавно фадеевская песня «Мой мармеладный» из альбома «Джага-джага»-2004 в исполнении, скажем честно, абсолютно безголосой Кати Лель взметнулась буквально до небес! Попала аж на третью позицию в мировом чарте стриминговой платформы «Спотифай».