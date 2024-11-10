«Белобилетники» каких призывников в СССР никогда не брали в армию

В настоящее время действуют 5 основных категорий годности к военной службе. Наличие той или иной категории в дальнейшем может повлиять на гражданскую жизнь военнообязанного – при приеме на работу (службу) в силовые структуры и иные организации (учреждения) обязательно учитывается состояние здоровья кандидата.
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