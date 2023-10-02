Доктор Мясников связал низкий уровень эстрогенов с набором веса

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал основную причину набора веса в менопаузу. В эфире телеканала «Россия 1» он связал это с тем, что в женском организме с наступлением климакса понижается уровень гормонов эстрогенов.
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