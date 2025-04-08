Утомительный затор вырос на перекрестке Ивановской улицы и улицы Бабушкина в утренний час пик 8 апреля.
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Утомительный затор вырос на перекрестке Ивановской улицы и улицы Бабушкина в утренний час пик 8 апреля.