Недостаток в 450 танкеров: газ в Европе уже по 550 долларов

Сырье на спотовых площадках Европы продолжает дорожать. Трейдеры и спекулянты нечувствительны к милосердию и ограничению и без того высоких доходов от торговли востребованным топливом – они хотят еще больше прибыли.
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