Сейчас друзья, потому что нужда. Завтра нужда отпала и уже враги. Однажды Чингисхан спросил мудреца, стоит ли доверять человеку (недавнему врагу), который пообещал много хорошего для Чингисхана и его войска в ближайшем будущем.
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Не люблю теперь армянов-пашинянов, скллонных к предательству. Доверие россиян им надо заслужить.
Когда под Анапой затонуло два танкера с мазутом, со всей России ехали ребята помогать чистить Черное море. Реально от Калининграда до Владивостока, за свой счет, в отпуска, ехали волонтерить. Не увидел я ни одного "братского народа". А это те люди которые первые кормятся с моря. От вареной кукурузы до койко- мест. Им бы стоило губами собирать эту нефть. НИ ОДНОГО!
Стоило туркам пригрозить Армении- как она снова побежала к России. Ну, а Россия, щедрая душа, пошлет своих парней воевать за армянские барыши. В чем здесь интерес русского народа- мне непонятно. Нет у нас общей границы с Арменией. Нет общих интересов. Тем более, что армяшки, высосав из России все, что можно, в очередной раз плюнут на нее и снова побегут за европейским счастьем.
Так зачем они нам? И не дешевле ли будет для России первой плюнуть в лицо Армении, не дожидаясь, пока в Россию плюнет она?
Мы гораздо больше выиграем, если сдадим Армению туркам (или Азербайджану), а Абхазию- обратно Грузии и тем самым восстановим нормальные отношения. С Грузией у нас хотя бы есть общая граница...
Собрать всех долгоносиков в России и отправить на историческую родину. А там автомат в руки и за свободу и независимость родной Армении. Азерам туго придётся. Может быть.
Всем этим восточно-азиатам НИКОГДА верить нельзя . Предадут и продадут при малейшей возможности
Не брат ты нам гнида .....
Пока армяне рассчитывают зарабатывать на России "билет в ЕС" и "Кружевные трузеля" - лично Пашиняну и его "близкому кругу", вместе с "братским" куевским клоуном ... по всей морде, а не встречу с ВВП . Однако "россиянские" бизнесмены армянского происхождения НИЧЕГО не сделали для избавления Армении от марионеток Запада башляя на уничтожение конкурирующих кланов Саргсяна и Карапетяна...
Давайте лучше им в подарок армянских барыг отправим из России,всех.