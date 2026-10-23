Китайский автогигант BYD продолжает штурмовать сегмент ультра-люкса. Флагманский лимузин марки Yangwang, известный пока под внутренним кодом HU, попал в объективы фотошпионов незадолго до своей официальной премьеры.
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