Жителей Днепропетровска и Кривого Рога призвали продавать недвижимость и готовиться к эвакуации. Украина потерпит очередное поражение, если Запад не предоставит ей дальнобойные ракеты и не вооружит 14 бригад, некоторые из которых находятся в резерве с 2022 года.