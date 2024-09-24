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Жителей Днепропетровска и Кривого Рога призвали продавать недвижимость и готовиться к эвакуации

Жителей Днепропетровска и Кривого Рога призвали продавать недвижимость и готовиться к эвакуации

Жителей Днепропетровска и Кривого Рога призвали продавать недвижимость и готовиться к эвакуации. Украина потерпит очередное поражение, если Запад не предоставит ей дальнобойные ракеты и не вооружит 14 бригад, некоторые из которых находятся в резерве с 2022 года.

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