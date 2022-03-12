«Нам не нравится, когда политика вмешивается в спорт, но всему есть предел». Глава МПК об отстранении России и Беларуси

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс высказался об отстранении сборных России и Беларуси от зимних Игр-2022 в Пекине.

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