ВКС РФ нанесли авиаудар по объектам боевиков в сирийском Идлибе

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить 26 октября заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли авиаудар в провинции Идлиб по подземному укрытию боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск.