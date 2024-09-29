В Израиле назвали причину атаки на Хасана Насраллу

ВВС Израиля нанесли удар по бункеру, в котором находился генсек ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла в связи с тем, что он работал над созданием огромного арсенала вооружений, пишет CNN.
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