Политика как он...
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Политика как она есть

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В Израиле назвали причину атаки на Хасана Насраллу

ВВС Израиля нанесли удар по бункеру, в котором находился генсек ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла в связи с тем, что он работал над созданием огромного арсенала вооружений, пишет CNN.

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