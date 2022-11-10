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Почему худые не толстеют

Почему худые не толстеют

Как им удается оставаться стройными в нашем полнеющeм с каждым годом мире, не прикладывая к этому никаких усилий, в то время как другие вынуждены ограничивать себя в еде и считать калории, сражаясь с лишними килограммами?        Как им удается оставаться стройными в нашем полнеющeм с каждым годом мире, не прикладывая к этому никаких усилий, в то время как другие вынуждены ограничивать себя в еде и считать калории, сражаясь с лишними килограммами? Люди склонные к полноте воспринимают их как недостижимый эталон, как счастливчиков.

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