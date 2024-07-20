На проезд в общественном транспорте калужским льготникам добавят 57 миллионов

Доходная часть бюджета Калуги на 2024 год увеличилась почти на 697 миллионов рублей. Депутаты гордумы направили эту сумму на дополнительное финансирование различных направленийДоходная часть бюджета Калуги на 2024 год увеличилась почти на 697 миллионов рублей.