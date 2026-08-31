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proavto21

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Легенды на миллион: почему исчезли моторы, способные пережить своих владельцев

Легенды на миллион: почему исчезли моторы, способные пережить своих владельцев

Мне всегда было интересно, почему раньше автомобили могли проезжать по миллиону километров, а сегодня такие случаи воспринимаются как чудо.

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