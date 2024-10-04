Симферополь на все 100% готов к борьбе с гололедицей.Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник Симферопольского Дорожно-ремонтного строительного управления №1 "Крымавтодора" Алексей Ковалев.
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