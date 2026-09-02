Путин указал на готовность России покинуть военную базу в Гюмри

Президент России Владимир Путин заявил, что Российская военная база в Гюмри может быть выведена из Армении, если Ереван не заинтересован в ее присутствии.
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На встречах "целуются", а дома положили на все договорённости. Хоть одного бы осадили жестко, а так всё "партнёры"
Россия должна руководствоваться не тем, что нужно Армении, а тем, что нужно России!
Пашинян утилизирует Армению. Дурак!