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В РПЦ предложили необычный способ борьбы с абортами

В РПЦ предложили необычный способ борьбы с абортами

На полях Восточного экономического форума глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи Фёдор Лукьянов выступил с инициативой лишить экономической выгоды процедуры развода и искусственного прерывания беременности, переведя их в разряд маргинальных явлений.

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