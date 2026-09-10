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Украинский хакер получил четыре года тюрьмы в США за распространение вируса

Украинский хакер получил четыре года тюрьмы в США за распространение вируса

www.globallookpress.com/Christophe Gateau/dpa В США вынесен приговор гражданину Украины Алексею Литвиненко: он проведет четыре года в тюрьме по делу о кибермошенничестве.

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