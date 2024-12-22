«Русские ниндзя»: на что были способны казаки-характерники

Считается, что казаки не представляют собой какую-то единую нацию. Это представители разных национальностей, в поисках свободы осевшие на берегах Волги, Дона и Днепра, а также в предгорьях Кавказа и Причерноморья… Однако с годами у них сформировались свои традиции.
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