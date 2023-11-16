Сенатор предложила ввести ощутимое уголовное наказание за склонение к аборту

Чтобы разрушительная информация не препятствовала женщинам рожать детей Ответственность за склонение женщины к искусственному прерыванию беременности необходимо ввести в России, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии