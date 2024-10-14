Когда еще не поздно бросить курить и прожить дольше: ученые назвали возраст

Сергей Лазарев

Я курил с 15 лет, бросал курить пять раз, всегда успешно, последний раз в 2007 году, ни разу не нарушал и сегодня я не курю. Подвожу итог: Курить плохо, противоестественно, не физиологично. Но если вы - тревожны, гиперответственны и напряжены по умолчанию (невротический тип личности), то вы должны отчетливо понимать, сигарета - это инструмент, один из - "плохих"))), но достаточно эффективных и немногочисленных, способов переключиться, расслабиться, снять напряжение, а по факту его уменьшить. Сигарета - инструмент. средство, лекарство от снятия стресса - напряжения. Вы удивитесь но таких рычагов "архимеда", не много - это сигареты, еда, алкоголь, адреналин и et cetera....................... Потому так трудно изменить поведение человека. Необходимо понимать что происходит, найти замену и только тогда решать вопрос о зависимости.