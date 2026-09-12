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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Сегодня на Ремзаводском стадионе проходит 🎾 ТУРНИР по большому теннису

Сегодня на Ремзаводском стадионе проходит 🎾 ТУРНИР по большому теннису «СЕНТЯБРЬСКИЙ СЕТ» 🎾 За призовые места борются спорсмены из Новоаннинского, Алексеевского и Новониколаевского районов.

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